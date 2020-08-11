В Усманском районе дорожные полицейские устраивают регулярные консультации юных пешеходов

В Усманском районе в рамках регионального мероприятия «Лето без опасности» проводятся тематичессеие встречи.

Нередко в эти дни в центре города Усмань можно наблюдать следующие ситуации. К группам учащихся младших классов, катающихся на самокатах вблизи проезжей части, подходят сотрудники Госавтоинспекции и вступают с детьми в беседу.

Дорожные полицейские обстоятельно разъясняют маленьким пешеходам чем опасносны активные игры у проезжей части дорог. В ходе разговора автоинспекторы выясняют пробелы в знаниях детей по основам дорожной безопасности и дают консультации о том, как следует поступать на дороге в том или ином случае.

Обычно такие встречи завершаются обещаниями юных слушателей следовать полученным советам. Сами сотрудники Госавтоинспекции стараются не оставлять без внимания опасные детские игры вблизи дорог и оперативно реагировать, чтобы предупредить ДТП с участием несовершеннолетних.

А недавно автоинспекторы побывали в гостях у воспитанников городского детского сада «Журавленок», где провели с малышами беседу по основам дорожной безопасности. Проинформировав детей о законопослушном поведении при переходах проезжей части дорог, сотрудники Госавтоинспекции попросили их совершать такие переходы обязательно в сопровождении взрослых и, чтобы он держал ребенка за руку.

Такие профилактические встречи усманские автоинспекторы планируют регулярно проводить в других дошкольных образовательных учреждениях своего района.