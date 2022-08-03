С нового учебного года на базе лицея №1 города Усмани им. Героя Советского Союза Б.А. Котова и школы села Никольское появятся новые «Точки роста».

Сейчас во всех школах ведется подготовка учебных помещений: выполнена шпаклевка и штукатурка стен в кабинетах и лабораториях, обустроены ограждения для радиаторов, построены перегородки в лаборатории кабинета биологии, залиты полы в лабораториях, собран каркас потолка, закупается мебель. Все преподаватели прошли обучение по специальным программам.

В лицее №1 города Усмани появились ноутбуки, МФУ, робот-манипулятор, шахматные столы, а также мебель для кабинета химии, мягкая модульная мебель. Ожидается поставка набора для конструирования робототехнических систем, учебного набора программируемых робототехнических платформ, цифровые лаборатории, а также мебель для кабинетов физики и биологии. В «Точке роста» будут проводиться занятия по «Практической биологии», «Экспериментарий по физике», «Юный шахматист», «Робототехника вокруг». Ребятам станет доступно профильное изучение биологии, химии, физики.

В школе села Никольское на базе «Точки роста» заработает «Химическая лаборатория», кружки по «Практической биологии», «Простым механизмам». Также школьников научат играть в шахматы.

Центры «Точка роста» создаются на базе школ сельской местности и малых городов для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Сейчас в Усманском районе работают 6 «Точек роста». С нового учебного года их станет 8.