Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Бреславка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, ночью 15 октября 2020 года обвиняемый в ходе словесного конфликта с 39-летним братом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и оскорблявшим престарелую больную мать, решил пресечь его поведение. Не имея умысла на причинение брату тяжкого вреда здоровью, попытался ударить его в плечо обухом топора, но в результате того, что брат подставил под топор руку, острием попал ему в голову.

Испугавшись последствий, фигурант обратился за медицинской помощью. С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нет.

На первоначальной стадии расследования действия фигуранта были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Однако в ходе следствия получены объективные данные, свидетельствующие о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Данные выводы подтверждаются результатами следственных действий, судебных экспертиз и показаниями свидетелей.

Следствие считает, что обвиняемый проявил преступную небрежность, причинив тяжкий вред здоровью брата, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных последствий своих действий.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал, подтвердив свои показания в ходе их проверки следователем на месте происшествия.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.