В Усманском районе в ДТП пострадали пять человек

10 августа, в Усманском районе, в 19.20, на дороге «Липецк-Усмань», 30-летний водитель автомобиля «Лада-111930», по предварительным сведениям, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу и развороте, не уступил дорогу автомобилю «Кио-Рио» под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Лада-111930», мужчины 24-х и 30-ти лет и пассажирка автомобиля «Кио-Рио», девушка 20-ти лет. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в ГУЗ «Усманская ЦРБ».

При управлении автомобилем непредоставление преимущества в движении транспорту, имеющему на это право согласно ПДД, чревато серьезной аварией с тяжкими последствиями. Только неукоснительное соблюдение этого пункта ПДД, взаимная вежливость на дорогах гарантирует безопасное движение.