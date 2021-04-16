Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту изнасилования 15-летней школьницы заключен под стражу подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Действия 31-летнего фигуранта следствием квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По данным следствия, 10 февраля 2021 года подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием 15-летней школьницы, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и совершил её изнасилование. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершено в присутствии подруги, которая сняла произошедшее на камеру мобильного телефона.

Видеозапись изъята и признана вещественным доказательством. При предъявлении фигуранту улик он признался в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.