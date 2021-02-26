На шестой сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации».

Проект изменений в Устав города подготовлен в связи с необходимостью приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

В главный документ города предлагается внести новую статью «Инициативные проекты». Она направлена на создание правовых и финансовых основ для развития инициативных проектов, как одной из форм участия жителей города в осуществлении местного самоуправления.

В Уставе предлагается дополнить вопросы местного значения – отнести к ним выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов для внесения в ЕГРН.

Главный документ города дополняется положениями, которые предусматривают право органов местного самоуправления на предоставление участковым и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудников данной должности.

Вносятся изменения в порядок формирования Общественной палаты города. Теперь 12 человек будут утверждаться городским Советом, еще 12 – Главой города, и еще 12 – по результатам конкурсного отбора членами Общественной палаты.

Всего изменения затронут 14 статей Устава Липецка.

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации» состоятся 16 марта 2021 года в 10.00 по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а (большой зал администрации города Липецка).

А с 26 февраля по 16 марта липчане могут направлять свои предложения по проекту в письменной форме по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22 или по электронной почте publ@sovetskaya22.ru, в устной форме по телефонам 239-363, 239-374 с сообщением информации, включающей фамилию, имя отчество, дату рождения, место жительства.

С самим проектом можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 22 (фойе 1 этажа), или на официальном сайте Липецкого горсовета в разделе «Документы», («Публичные слушания»).