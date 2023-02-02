Сегодня на 21-ой сессии облсовета депутаты квалифицированным большинством голосов внесли поправки в Устав Липецкой области, а также поддержали изменения в региональный Закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения». Два законопроекта связаны друг с другом.

Наряду с городскими округами, муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями (сельсоветами) установлен новый вид муниципального образования – муниципальный округ.

— Речь идёт лишь о юридической возможности создания в области таких округов. А главное решение по этому поводу принимают сами муниципалитеты, — отметила на сессии депутат Лариса Ксенофонтова.

Депутат Татьяна Тинькова, имеющая большой опыт работы на селе, в свою очередь, добавила, что людям всё равно, кто будет отстаивать их интересы: глава села или начальник отдела муниципального округа. Главное, чтобы реализовывались инициативы и осуществлялись реальные дела.

— С объединением сельских поселений в муниципальные округа ряд вопросов на местах решать будет легче, — считает парламентарий.

Решение о выдвижении законодательной инициативы по преобразованию в муниципальные округа уже приняли депутаты 4-х районов: Добровского, Измалковского, Воловского и Становлянского.

– Муниципальный округ не является неким новшеством. Такая форма организации местной власти установлена в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Руководящими органами в муниципальном округе являются администрация и его Совет, который избирается населением. Приняв поправки в Устав Липецкой области, мы установили возможность для реализации инициатив с мест, – подвел итог обсуждениям спикер облсовета Дмитрий Аверов.