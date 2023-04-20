В Верхней Матренке в этом году ремонтные работы здания Дома культуры переместились из внутренних помещений на фасад.

Ранее была заменена кровля здания, отремонтированы внутренние помещения. Преобразилось фойе. И вот настала очередь внешнего облика сельского очага культуры, к ремонту которого приступили в начале апреля.

— Благодаря региональной государственной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», — рассказывает глава Верхнематренского сельского поселения Наталия Жаворонкова, — на условиях софинансирования региональной властью было выделено более 4 миллионов рублей. А наш спонсор ООО «Добрыня» направил еще 448 тысяч рублей.

За работы взялось ООО «Тепломонтажстрой». До 31 июля эта фирма смонтирует вентилируемый фасад из керамогранита и металлосайдинга, сделает отмостку здания. Появятся новые ливневки. Площадка у ДК будет капитально отремонтирована, на ней появится тротуарная плитка. Для людей с ограниченными возможностями здоровья сделают пандус.

Таким образом, совсем скоро внешний вид Дома культуры, который был построен в далеком 1968 году, кардинально преобразится и в него будет приятно прийти верхнематренцам.