27 января в селе Волово начал работу краеведческий музей. Его открытие было приурочено к празднованию годовщины освобождения района от фашистских захватчиков.

Представленные в нем экспонаты рассказывают о различных исторических эпохах с 13 века до настоящего времени.

“Музей расположен в центре села, на улице Парковой, 7, что очень удобно как для жителей, так и для гостей Воловского района”, – рассказал на своей странице в Инстаграм глава Воловского района Никита Соловьев.

Посетители музея могут увидеть вооружение русского воина Средневековья, старинные предметы обихода, интересные документы. Много места отведено истории Великой Отечественной войны. Стенды, посвящённые героям-землякам, письма с фронта, карты сражений, оригинал мемуаров генерала Трубникова, боевое оружие – это далеко не полный список.