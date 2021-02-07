В с. Волово Липецкой области прошли традиционные соревнования по зимней рыбалке. Несмотря на морозную погоду, в соревнованиях пожелали участвовать не только воловские жители, но и гости из других районов и даже областей, рассказал на своей странице в Инстаграм глава Воловского района Никита Соловьев.

Наравне с мужчинами на льду Центрального пруда собрались попытать удачи и женщины. Они ничуть не хуже мужчин бурили лунки и управлялись со снаряжением.

Турнир длился около двух часов. За соблюдением всех правил наблюдали судьи, которые и засвидетельствовали, что соревнования прошли в честной борьбе.

Больше всех поймали воловчане, второе и третье места у рыбаков из Воловчинского и Юрского сельских поселений.

В личном зачёте не было равных Михаилу Михайлюку.