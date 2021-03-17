Сегодня в Волово доставили останки уроженца села Нижнее Большое, красноармейца Максима Клушина. В августе 2020-го их обнаружили поисковики объединения “Северо-Запад” во время раскопок на месте боев в Ленинградской области.

“Хорошо сохранившийся медальон помог установить личность солдата. Он погиб осенью 1941 года на оборонительном Колпинском рубеже…”, – поделился новостью в своем Инстаграм глава Воловского района Никита Соловьев.

Прошло 80 лет. Благодаря усилиям неравнодушных людей прах Максима Клушина оказался на родной земле. У стены Памяти прошёл траурный митинг. Память бойца почтили минутой молчания. Капсула с его останками в сопровождении почётного караула была перенесена через парк Победы в церковь Михаила Архангела.

Накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны прах солдата будет захоронен на высоте «Огурец» с подобающими воинскими почестями.