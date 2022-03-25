В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Воловском районе Липецкой области планируется отремонтировать 6- километровую дорогу Захаровка-Большая Ивановка. На это отведено чуть более 40 млн рублей. Автомобильная дорога 4 категории была построена в 1989 году, и с тех пор не видела серьезного ремонта. По ней пролегает школьный маршрут.

В Тербунском районе в план работ нацпроекта вошла дорога от Тербунов до Борок, длина объекта 8,7 км. Село Борки знаменито тем, что там расположена усадьба великого князя Андрея Романова, стилизованная под средневековый замок с бойницами. Это единственный памятник архитектуры в стиле английской неоготики в Липецкой области. Само село является центром Борковского сельсовета, к которому относятся еще 5 населенных пунктов.

Также в Тербунском районе безопасными и качественными сделают 10 км автодороги Тербуны-Набережное-Волово.

На всех этих участках предполагается заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, обновить знаки, остановки и барьерное ограждение, при необходимости – отремонтировать водопропускные трубы.

На деньги областного бюджета запланирован ремонт 2-х участков автодороги Юрские Дворы-Гатище-Пикалово общей длиной 10,7 км и 3,5 км трассы Хлевное – Тербуны.

Кроме того, в этом году планируется построить 2 линии наружного освещения на автодороге Тербуны – Набережное – Волово: 1,35 км в с. Новое Большое и 1,8 км в Набережном.

Улучшения в 2022 году ждут и ряд сельских улиц. Муниципалитетам Тербунского района выделено 24,2 миллиона рублей на ремонт асфальтобетонного и щебеночного покрытия следующих объектов:

ул. Потамбовская в с. Большая Поляна;

ул. Московская и пер. Молодежный в с. Вторые Тербуны;

ул. Школьная в с. Марьино-Николаевка;

ул. Филатовка в с. Покровское;

ул. Лесная в с. Борки;

ул. Центральная в с. Заречное;

единственной улицы в д. Усть-Юрское;

ул. Денисовка в с. Березовка.

В Воловском районе планируется отремонтировать:

ул.Родниковую в д.Александровка,

ул.Центральную в д.Алексеевка,

ул.Луговую в с.Большая Ивановка,

ул.Молодежную и Центральную уч.1 и 2 в с.Замарайка,

ул.Заречную в д.Пикалово,

ул.Бамовскую в с.Захаровка,

ул.Молодежную в с.Казаково,

ул.Железнодорожную в с.Набережное,

ул.Заречную в д.Натальевка,

ул.Береговую в с. Нижнее Чесночное,

ул.Володи Бачурина и Пролетарскую в с.Волово,

ул.Заречную в д.Самарино,

ул.Школьную в д.Новая Слободка,

ул.Сельскую в с.Набережное,

ул.Северную в с.Гатище,

ул.Монастырскую в д.Ивановка.

На это отведено 19,7 млн рублей, общая протяженность – 11 км.

В общей сложности в Липецкой области в этом году планируется привести в порядок более 700 км автомобильных дорог местного и регионального значения, из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» — 375 км.