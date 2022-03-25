В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Воловском районе Липецкой области планируется отремонтировать 6- километровую дорогу Захаровка-Большая Ивановка. На это отведено чуть более 40 млн рублей. Автомобильная дорога 4 категории была построена в 1989 году, и с тех пор не видела серьезного ремонта. По ней пролегает школьный маршрут.
В Тербунском районе в план работ нацпроекта вошла дорога от Тербунов до Борок, длина объекта 8,7 км. Село Борки знаменито тем, что там расположена усадьба великого князя Андрея Романова, стилизованная под средневековый замок с бойницами. Это единственный памятник архитектуры в стиле английской неоготики в Липецкой области. Само село является центром Борковского сельсовета, к которому относятся еще 5 населенных пунктов.
Также в Тербунском районе безопасными и качественными сделают 10 км автодороги Тербуны-Набережное-Волово.
На всех этих участках предполагается заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, обновить знаки, остановки и барьерное ограждение, при необходимости – отремонтировать водопропускные трубы.
На деньги областного бюджета запланирован ремонт 2-х участков автодороги Юрские Дворы-Гатище-Пикалово общей длиной 10,7 км и 3,5 км трассы Хлевное – Тербуны.
Кроме того, в этом году планируется построить 2 линии наружного освещения на автодороге Тербуны – Набережное – Волово: 1,35 км в с. Новое Большое и 1,8 км в Набережном.
Улучшения в 2022 году ждут и ряд сельских улиц. Муниципалитетам Тербунского района выделено 24,2 миллиона рублей на ремонт асфальтобетонного и щебеночного покрытия следующих объектов:
ул. Потамбовская в с. Большая Поляна;
ул. Московская и пер. Молодежный в с. Вторые Тербуны;
ул. Школьная в с. Марьино-Николаевка;
ул. Филатовка в с. Покровское;
ул. Лесная в с. Борки;
ул. Центральная в с. Заречное;
единственной улицы в д. Усть-Юрское;
ул. Денисовка в с. Березовка.
В Воловском районе планируется отремонтировать:
ул.Родниковую в д.Александровка,
ул.Центральную в д.Алексеевка,
ул.Луговую в с.Большая Ивановка,
ул.Молодежную и Центральную уч.1 и 2 в с.Замарайка,
ул.Заречную в д.Пикалово,
ул.Бамовскую в с.Захаровка,
ул.Молодежную в с.Казаково,
ул.Железнодорожную в с.Набережное,
ул.Заречную в д.Натальевка,
ул.Береговую в с. Нижнее Чесночное,
ул.Володи Бачурина и Пролетарскую в с.Волово,
ул.Заречную в д.Самарино,
ул.Школьную в д.Новая Слободка,
ул.Сельскую в с.Набережное,
ул.Северную в с.Гатище,
ул.Монастырскую в д.Ивановка.
На это отведено 19,7 млн рублей, общая протяженность – 11 км.
В общей сложности в Липецкой области в этом году планируется привести в порядок более 700 км автомобильных дорог местного и регионального значения, из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» — 375 км.