В Воловском районе для школьников организуют сюжетно-ролевые игры по Правилам дорожного движения

В Воловском районе мероприятия проводятся в рамках региональных профилактических акций «Я соблюдаю ПДД», «Рисую безопасность».

Инициаторами игровых программ по основам дорожной безопасности выступили представители многодетной воловской семьи Смеляковых. Это ее глава, руководитель местного отделения ДОСААФ Владимир Смеляков, его поддержали супруга Мария и дети, Михаил, Данила и Елизавета.

К акции подключились сотрудник ГИБДД Ольга Лаврухина и местные педагоги. На детскую площадку села Волово ребята и их взрослые наставники пригласили отдыхающих школьников. Учащиеся младших классов с удовольствием рисовали дорожные знаки и инфраструктуру, выводили призывы к изучению и соблюдению ПДД. Организаторы мероприятия подробно рассказали ребятам о том, с какими сезонными дорожными рисками они могут столкнуться и как этого не допустить.

Затем юные члены семьи Смеляковых используя велосипеды и макеты автобусов наглядно продемонстрировали своим сверстникам как должны себя вести законопослушные пассажиры и водители двухколесной техники. Кроме того, им напомнили и о правильном поведении на проезжей части дороги.

Стоит отметить, что семья Смеляковых увлекается созданием световозвращающих элементов, предназначенных для использования на детской одежде и аксессуарах. Эти полезные рукотворные «светяшки» используют многие воловские школьники.

Подобные обучающие мероприятия в рамках областных профилактических конкурсов «Я соблюдаю ПДД» и «Рисую безопасность» проводятся также в других городах и районах липецкого региона.