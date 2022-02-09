Глава Воловского района Липецкой области Никита Соловьев в своем Инстаграм обратился к подписчикам с призывом: «Каждый может помочь району и получить 50 000 рублей!».

Чиновник отметил, что о потребности в медицинских кадрах в Воолвском районе знают, пожалуй, все. Федеральный бюджет гарантирует выплату денежных средств переехавшему медработнику по программе «Земский доктор», Липецкая область платит «губернаторский миллион», администрация Воловского района предоставляет служебное жилье и различные льготы.

«Но этого мало, нужна и ваша помощь! Помощь в поиске и информировании врачей, готовых к переезду в наш район, — написал Никита Соловьев. — Это могут быть ваши родственники, друзья, знакомые. Кроме квалифицированных кадров в больнице, куда обращается каждый из нас, вы получите и ощутимую денежную сумму!

По моей просьбе местные предприниматели готовы платить премию в размере 50 000 рублей любому человеку, который поможет найти и пригласить врача в Воловскую больницу. Оплата будет происходить после подписания трудового договора с медработником».

О подробностях этой щедрой акции глава может ответить в директе его профиля в Инстаграм.