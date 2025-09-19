В VR-шлемах изучают программирование школьники из села Каменское Елецкого района

В школе села Каменское Елецкого района уроки информатики вышли на принципиально новый уровень благодаря использованию технологий виртуальной реальности. Ученики Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» осваивают эту дисциплину по-новому, используя VR-шлемы для погружения в интерактивную среду.

На занятиях школьники изучают программирование, алгоритмы и работу с цифровыми инструментами в формате, который наглядно демонстрирует принципы этих процессов. Как отмечают педагоги, виртуальная реальность помогает усвоить материал гораздо эффективнее, развивая творческое, критическое мышление, а также способности к пространственному восприятию. Такая образовательная практика не только делает учебный процесс более интересным, но и крайне полезным, но и помогает детям легче адаптироваться в современной цифровой среде.

Благодаря современному оборудованию школьники из отдаленных районов получают равные возможности для дополнительного развития в передовых областях науки и технологий. Центры образования «Точка роста», созданные в рамках в рамках федерального проекта «Современная школа», активно работают над внедрением цифровых технологий и инновационных методов обучения по всей стране. Всего в Липецкой области для этого открыты 166 таких центров.

«„Точки роста“ меняют подход к обучению детей в сельских школах. Это не просто новые компьютеры, это целый мир возможностей, который стирает географические границы для получения качественного образования. Мы видим, с каким интересом дети осваивают VR-технологии, робототехнику, 3D-моделирование, и это вселяет уверенность, что они вырастут настоящими профессионалами, востребованными в реалиях цифрового мира и его экономики», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 2025 года работа по развитию системы дополнительного образования в регионе проводится в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».