В этом году изменился порядок выдачи целевых направлений в педагогические вузы и колледжи. Сейчас отдел образования выступает в роли заказчика и выставляет на портале «Работа в России» свои предложения по целевому обучению.

Выпускники, претендующие на получение направления (причем не обязательно из нашего района), проходят конкурсный отбор, где учитываются школьные баллы по предметам, а затем отбираются лучшие из них. В августе с теми, кто пройдет по целевому конкурсу и будет зачислен в учебные заведения, отдел образования заключит договор. Он предусматривает обязательную отработку после получения диплома в школах Добринского района не менее пяти лет. Важным условием договора является предоставление мер поддержки студентам-целевикам. Среди них: оказание методической помощи, бесплатное посещение дважды в месяц бассейна «Жемчужина», ежемесячный поход в кинотеатр п. Добринка.

На сегодняшний день за целевым направлением в отдел образования обратились 5 человек.