В Ягодную Рясу запустят мальков

В реку Ягодная Ряса в Чаплыгинском районе в октябре 2020 года выпустят молодь рыбы. Соответствующий договор был заключен договор с Азово-Черноморским территориальным управлением с целью воспроизводства водных биологических ресурсов и компенсации ущерба. Об этом говорится в сообщении управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Напомним, что русло Ягодной Рясы было расчищено в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая протяженность работ составила 3,88 км. Из них в 2020 году было расчищено 2,27 км. Общий объем изъятого грунта – 87,3 куб. м (в 2020 году – 52,3 тысяч куб.м). Стоимость работ составила более 22 млн руб.