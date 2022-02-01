Около 17,5 тысячи звонков от горожан приняли в январе операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка – на 5 процентов больше, чем в первый месяц 2021 года.

По-прежнему лидером по числу вызовов является служба скорой помощи. На них пришлось 18 процентов общего числа обращений (3144). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года медпомощь через «112» липчанами была востребована чаще – рост 11 процентов, что, очевидно, объясняется увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией с приходом в регион более заразного штамма «омикрон». Об этом свидетельствует и статистика областного оперштаба по борьбе с опасной инфекцией. В течение последней недели число выявленных за сутки пациентов с подтверждённым COVID-19 неуклонно растет. Рекордных значений в Липецке оно достигло в воскресенье 30 января – 723 человека. Для сравнения, в этот же день год назад их было меньше в 9 раз – 79.

На втором месте обращения по линии полиции – 1793. В основном это ДТП, нарушения общественного порядка, семейные конфликты. К слову, существенно увеличилось в сравнении с прошлым годом количество сообщений об угрозе терактов (с 7 до 10). В январе фиксировались анонимные сигналы о «минировании» учреждений образования. К счастью, после их проверки экстренными службами опасность не подтвердилась.

Сообщения по линии ЖКХ немногим разнятся с прошлогодними данными. Ожидаемо в связи со снегопадами увеличилось число звонков по некачественно убранным дорогам, а в последние дни – по сосулькам и возможному сходу снега с крыш и балконов.

Так, в минувшее воскресенье поступило сообщение об угрозе падения большого количества снега у центрального входа в здание автостанции «Сокол». Оно было оперативно передано в профильные диспетчерские службы. Буквально через час ситуацию исправили.

Значительную часть принятых звонков относят к разряду справочных. На их долю за последнюю неделю января пришлось 30 процентов. Люди просят телефоны и адреса медучреждений, структур МВД, организаций ЖКХ и других. К сожалению, не редкость ложные вызовы – от мнимых происшествий до «просто поговорить». Такие звонки отнимают время операторов, задерживают оказание помощи действительно остро нуждающимся в ней людям.

— Помимо своих основных задач система «112» выполняет ещё одну важную функцию. Это достаточно точный индикатор того, что происходит в городе. В режиме онлайн фиксируются основные события, которыми живут липчане, что позволяет органам власти своевременно реагировать на возникающие проблемы, — отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков.