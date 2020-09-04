В Задонске открыли площадку ГТО

Сегодня в городе Задонске состоялась торжественная церемония открытия обновленного Сквера Победы. Частью преображения сквера стала новая спортивная площадка для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Заветную красную ленточку перерезали глава администрации Задонского района Алексей Щедров, главный федеральный инспектор Олег Снежков и Митрополит Арсений — архиерей Русской православной церкви, Митрополит Липецкий и Задонский, глава Липецкой митрополии.

Это пятая площадка, построенная в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в этом году, говорится в сообщении регионального управления физкультуры и спорта.