Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении автовладельца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (приготовлении к даче взятки за незаконные действия).

По версии следствия, обвиняемый, будучи остановленным сотрудником ДПС в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, попытался вручить инспектору взятку в размере 20 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за не составление протокола об административном правонарушении.

Вопреки ожиданиям фигуранта сотрудник дорожной полиции от незаконного вознаграждения отказался и сообщил в следственные органы. В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.

На стадии предварительного следствия вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.