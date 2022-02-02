26 января 2022 года около двух часов ночи возле остановки общественного транспорта на трассе «Орел-Тамбов» экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району заметил припаркованный автомобиль, который показался полицейским подозрительным.

Подъехав к автомобилю, сотрудники Госавтоинспекции увидели, как из-за остановки выходит неизвестный мужчина, как оказалось – пассажир автомобиля. В ходе проверки документов полицейские заметили, что водитель и пассажир нервничают. Стражи порядка решили проверить автомобиль.

В ходе осмотра в его салоне было обнаружено более 140 граммов героина.

27-летний и 29-летний мужчины, которые оказались уроженцами ближнего зарубежья, были задержаны и доставлены в ОМВД России по Задонскому району.

Они сообщили, что наркотики предназначались для распространения на территории Липецка и Липецкой области. Злоумышленники признались, что успели сделать лишь одну «закладку» за остановкой, после чего были задержаны сотрудниками ГИБДД.

Из «тайника» полицейские изъяли сверток, в котором оказалось почти 46 граммов героина. В общей сложности мужчины намеревались сбыть около 200 граммов данного наркотического вещества.

За незаконный оборот наркотиков в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ, максимальная санкция данной статьи – до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу, ведется следствие.