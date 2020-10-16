В Задонском районе открыли бюст военачальнику эпохи наполеоновских войн и мемориал воинам-землякам

16 октября в селе Сцепное Задонского района открыли мемориал землякам-сцепенцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, и бюст Луки Алексеевича Денисова, известного земляка, российского офицера и военачальника эпохи наполеоновских войн, генерал-майора Русской императорской армии.

В церемонии приняли участие глава администрации Задонского района Алексей Щедров, глава Ольшанского поселения Игорь Федоров и благочинный Задонского церковного округа отец Вадим.

“Инициатором создания такого замечательного мемориального комплекса стала местная жительница Ольга Владимировна Кобзева. Вклад в сбор средств внесли односельчане, фермеры, администрация, – рассказал об этом событии Алексей Щедров на своей странице в Инстаграме. – Отрадно, что в этом году это уже второе место увековечения памяти земляков на территории Ольшанского сельсовета. Уверен, что мемориальный комплекс долгие годы будет служить центром притяжения местных жителей и напоминать будущим поколениям о подвиге наших предков”.