Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК Росси по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Камышевка Задонского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 23 октября 2020 года обвиняемый в компании знакомого и его 44-летней подруги приехали из Липецкого района в Задонский район с целью распития спиртных напитков. После застолья ночью 24 октября на территории заброшенного дом в селе Камышевка, где фигурант временно проживал, между ним и гостьей произошла ссора, в ходе которой он нанёс женщине не менее 4 ударов камнем по голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась. Разбудив знакомого, он сообщил о смерти гостьи, попросив его помощи в сокрытии тела. Получив отказ, фигурант сам перетащил тело женщины в надворную постройку и завалил строительным мусором. Следы крови во дворе он засыпал листвой и с места преступления скрылся.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий, фигурант был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.

Вину в совершении особо тяжкого преступления он не признал, выдвинув версию о гибели потерпевшей в результате несчастного случая в результае случайного падения на нее кирпича от разрушенного сарая, который он задел. Его доводы были тщательно проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.