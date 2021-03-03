В средней школе №42 Липецка завершился косметический ремонт рекреации на третьем этаже. Во вторник, 2 марта, его качество оценил региональный координатор партпроекта «Новая школа» партии “Единая Россия” Дмитрий Гладышев.

Напомним, на прошлой неделе из-за протечки кровли произошло подтопление. В результате пострадала отделка стен и потолка в коридоре третьего этажа. Кроме того, из-за порыва трубы в теплице затопило и кабинет физики.

Дмитрий Гладышев тут же взял ситуацию на контроль. Он встретился с руководством школы, посмотрел фронт работ. Директор сош №42 заверил, что косметический ремонт будет произведен в кратчайшие сроки.

«Косметический ремонт сделан хорошо, – отметил Дмитрий Гладышев. – Требуется еще некоторое время, что все окончательно высохло. Но косметика – не выход из ситуации. Буду добиваться, чтобы в школе провели капремонт кровли после окончания учебного года».