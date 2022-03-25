В здании хирургического отделения ГУЗ «Измалковская РБ» в Липецкой области завершилась замена грузового лифтав рамках капитального ремонта в соответствии с принципами модернизации первичного звена здравоохранения. Финансовые затраты составили 226325,80 рублей.

Грузовой лифт произведен в соответствии с международными стандартами. При его изготовлении использовались материалы высокого качества. Превосходная работа подъемного устройства (высокая скорость, повышенная грузоподъёмность, возможность работы при отключении электропитания, точная остановка кабины и другие) создастболее комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

В больничном лифтовом устройстве будет предусмотрено необходимое пространство для перевозки больничных кроватей разного размера, медицинского оборудования. Сотрудники с нетерпением ждут ввода лифта в эксплуатацию, что, несомненно, положительно скажется на показателях качества медицинского обслуживания стационарных больных.

В стационаре ГУЗ «Измалковская РБ» на 70 круглосуточных коек располагаются терапевтическое, хирургическое и неврологическое отделения, где трудятся 5 врачей и 36 средних медицинских работников. Врачебная помощь пациентам гинекологического, терапевтического, неврологического отделений оказывается в полном объеме и надлежащего качества. За первый квартал оказана стационарная помощь 332 пациентам.

Позади общестроительныеработы: укреплены несущие конструкции, перекрытия, шахты, заменена система энергоснабжения, доставка оборудования на объект, подготовка шахты.

Сейчас строители ведут подготовительные работы к монтажу: завершились пусконаладочные работы. Впереди — подготовка документов для регистрации, технического освидетельствования и ввода в эксплуатацию, обучение сотрудников правилам безопасной перевозки грузов.