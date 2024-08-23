Даже смотреть и слушать по телевизору невозможно равнодушно о трагедии на приграничной территории Курской области, в которую вероломно вторглись войска украинских националистов, а уж на себе это испытать — не приведи Бог.

Местные жители, кто успел, оставляли свои дома и в спешке отправлялись в принципе куда глаза глядят, чтобы спасти жизнь своим детям. Одни схватили чемодан, а другие убежали от обстрелов, в чём были… У людей были дом, работа, планы, но война в одночасье изменила всё, точнее, лишила всего.

oplus_32

— Как и вся страна, мы не могли оставаться в стороне от этой беды, — говорит директор Мазейской школы Иван Иванович Афанасьев, — поэтому организовали на 17 июля сбор гуманитарной помощи прямо в нашем здании, объявив об этом педагогам, работникам школы и, конечно, учащимся и их родителям. Курянам, как никогда, необходима помощь и поддержка соседних регионов.

В список принимаемых вещей, по словам руководителя образовательного учреждения, входят новые (или в отличном состоянии) взрослые и детские одежда, обувь, а также спальные принадлежности, средства личной гигиены, продукты… То есть всё, что необходимо для жизни человеку, оставшемуся без крова.

В таких случаях всегда существует один из главных принципов сбора — относиться с уважением к человеческому достоинству, другими словами, приносить не то, что завалялось и самим не нужно, а то, что реально пригодится людям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. И с утра субботы в школу стала поступать гуманитарка.

— Я считаю, что помогать в такой ситуации очень важно, — говорит одиннадцатиклассница Алёна Соловьёва. — У нас многодетная семья, и мы всегда собирали помощь на СВО. Когда узнали о ситуации в Курске, не могли пройти стороной. Глядя новости, видели, что там происходило. У меня есть 2 младшие сестрёнки, и мы решили передать школьные вещи, куртки, может быть, кому-то это пригодится. Ещё для курян собрали продукты питания и средства личной гигиены.

— Вся наша страна — одна большая семья, — продолжают наш разговор педагоги Алла Викторовна Перепёлкина и Елена Васильевна Наумова, — и, как в любой семье помогают друг другу в беде, так и мы просто обязаны поддержать жителей Курской области. Люди, вынужденно покинувшие своё жилище, остались безо всего. С коллегами собрали деньги и покупали в магазине предметы первой необходимости и продукты. Думаем, что все добринцы должны поступить таким же образом и оказать посильную помощь курянам.

На призыв директора И.И. Афанасьева откликнулись все. В этой школе обучаются ребятишки из Георгиевки, Лебедянки, Березнеговатки и непосредственно Мазейки. Все знают, что приближается новый учебный год и курским школьникам тоже потребуются портфели, форма и школьные принадлежности.

— Мы собрали гуманитарную помощь, — подытоживает Иван Иванович. — Наша сила — в единстве, и уверен: победа будет за нами.

Липецкая область одной из первых откликнулась и оказала помощь Курской области, на которую напали нацисты. В наш регион уже приехали первые сто жителей Курской области. Все они размещены в пунктах временного проживания, обеспечены необходимым. Помощь людям оказывается по всем направлениям, все находится на личном контроле главы региона Игоря Артамонова.