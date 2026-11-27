На базе Добринского Дома культуры состоялся мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

На него пригласили начальников и специалистов территориальных отделов Добринского округа, представителей сферы образования, культуры, медицины, библиотек.

Мероприятие проводила заведующая отделом Липецкого Центра постдипломного образования Марина Логункова.

— Подобные мероприятия, — рассказала Марина Дмитриевна, — проводятся в целях реализации распоряжения Правительства Липецкой области от 02.04.26 №115 — р «Об организации обучения населения Липецкой области основам оказания первой помощи». Мастер-классы прошли уже в ряде муниципалитетов региона. Благодаря таким мастер-классам наши жители смогут освежить в своей памяти основные моменты оказания первой помощи и применить их в экстренных случаях.

В теоретической части встречи Марина Логункова рассказала собравшимся о различных видах кровотечений и как правильно их остановить до приезда медиков.

Присутствовавшие в малом зале ДК люди вспомнили, как правильно наложить жгуты, различные повязки для остановки крови при ранениях и других травмах.

Самой интересной стала практическая часть мастер-класса. Все желающие лично попробовали правильно наложить браслеты выживания и жгуты в случае травмы конечностей. На практике был отработан правильный алгоритм при проведении сердечно-лёгочной реанимации, при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути.

— От всех собравшихся, — сказал в конце семинара заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин, — хочется поблагодарить организаторов такого важного мероприятия и лично Марину Дмитриевну за интересный и полезный мастер-класс. Ну а всем присутствующим пожелать того, чтобы полученные сегодня знания вам требовались как можно реже. А если это всё-таки случилось, вы смогли бы правильно оказать первую помощь и спасти жизнь и здоровье пострадавшего человека.