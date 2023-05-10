Общественная организация «Боевое братство» объединяет воинов-интернационалистов, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов. Они прошли Афган, Чечню, участвовали в Грузино-Осетинском конфликте и других вооруженных столкновениях. Когда России стали угрожать украинские националисты, эти мужественные люди решили заключить контракт и снова взять в руки оружие.

– Родина у нас одна, и защищать мы должны ее все вместе, каждый на своем посту, – приводит LipetskMedia слова руководителя Липецкой областной общественной организации «Боевое братство» Валентина Сонина. – Врач – в больнице, токарь – у станка, студент – своей хорошей учебой, а военный человек – с оружием на передовой. Лично знаю ребят, которые ушли в зону СВО по своему желанию, сказав: «Не могу оставаться в стороне, пока рядом бесчинствуют украинские националисты». Если мы не задавим фашизм там, на Украине, то он придет в Россию.

По словам Валентина Сонина, среди заключивших контракт членов «Боевого братства» есть даже бывшие афганцы. Сейчас изменились требования к кандидатам и заключать контракт могут мужчины до 60 лет включительно. Главное, чтобы у человека была необходимая категория здоровья, приветствуется наличие водительского удостоверения, спортивного разряда, навыков в военно-прикладных дисциплинах.

– Знаю одного жителя Липецкой области, ему сейчас 56 лет. Бывший афганец, физически крепок. Были силы снова встать в строй, и он заключил контракт. Сейчас находится в зоне СВО, – говорит Валентин Сонин. – Возраст не мешает ему выполнять воинский долг по своей военно-учетной специальности.

Члены организации «Боевое братство» – это одна большая семья. Они поддерживают друг друга, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Буквально накануне 9 Мая в Тербунах, Задонске, Липецке боевые офицеры устроили благотворительные концерты и собрали деньги для военного госпиталя в Луганске. А в конце апреля представители «Боевого братства» совместно с комитетом солдатских матерей побывали в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.

– Мы прошли по палатам, побеседовали с ребятами, – говорит Валентин Сонин. – Казалось бы, после ранений и контузий они могут почивать на лаврах. Но многие офицеры, наоборот, рвутся в зону СВО. Говорят, что сейчас подлечатся и назад, к друзьям. Вот что значит боевое братство!