Вадим Батышкин получит почетный знак «За верность отцовскому долгу»

Депутаты облсовета утвердили список кандидатов на получение почетного знака «За верность отцовскому долгу».

Ежегодно ее получают 25 отцов, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих. Вместе с почётным знаком лучшие отцы региона получат областные премии в размере 50 000 рублей.

В числе лучших отцов региона – глава Нижнематренского сельсовета Вадим Владимирович Батышкин.

Эта награда учреждена постановлением областного Совета депутатов в 2007 году. На сегодняшний день эту награду в нашем регионе уже получили 300 мужчин.

Ниже полный список утвержденных кандидатов: