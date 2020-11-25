Вадим Батышкин получит почетный знак «За верность отцовскому долгу»

Депутаты облсовета утвердили список кандидатов на получение почетного знака «За верность отцовскому долгу».
Ежегодно ее получают 25 отцов, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих. Вместе с почётным знаком лучшие отцы региона получат областные премии в размере 50 000 рублей.
В числе лучших отцов региона – глава Нижнематренского сельсовета Вадим Владимирович Батышкин.
Эта награда учреждена постановлением областного Совета депутатов в 2007 году. На сегодняшний день эту награду в нашем регионе уже получили 300 мужчин.
Ниже полный список утвержденных кандидатов:
- Афонина Сергея Константиновича, 1968 года рождения, село Воскресенское Данковского района;
- Батышкина Вадима Владимировича, 1980 года рождения, село Нижняя Матренка Добринского района;
- Богатикова Анатолия Юрьевича, 1981 года рождения, город Елец;
- Бочарникова Василия Владимировича, 1973 года рождения, село Елецкое Липецкого района;
- Бурмистрова Андрея Владимировича, 1973 года рождения, город Лебедянь Лебедянского района;
- Владимирцева Владимира Николаевича, 1977 года рождения, село Вязовое Долгоруковского района;
- Ефанова Николая Михайловича, 1962 года рождения, деревня Черник Измалковского района;
- Закарина Шербета Шавкатовича, 1959 года рождения, село Каликино Добровского района;
- Заклепенко Анатолия Юрьевича, 1947 года рождения, город Липецк;
- Золотухина Василия Михайловича, 1937 года рождения, село Новосильское Тербунского района;
- Каверина Владимира Михайловича, 1959 года рождения, город Елец;
- Карих Виктора Васильевича, 1944 года рождения, город Липецк;
- Клименко Сергея Николаевича, 1969 года рождения, город Липецк;
- Козлова Владимира Алексеевича, 1975 года рождения, село Куликово Усманского района;
- Королева Владимира Николаевича, 1959 года рождения, деревня Воскресенское Чаплыгинского района;
- Краснова Николая Тихоновича, 1965 года рождения, деревня Паленка Становлянского района;
- Кудаева Василия Антоновича, 1964 года рождения, село Воробьевка Хлевенского района;
- Лакомова Владимира Алексеевича, 1958 года рождения, село Нижнее Большое Воловского района;
- Маммабуттаева Михаила Валерьевича, 1983 года рождения, деревня Ивановка Елецкого района;
- Мосягина Дмитрия Владимировича, 1982 года рождения, город Задонск Задонского района;
- Пустовалова Алексея Анатольевича, 1970 года рождения, город Липецк;
- Тихонова Валерия Анатольевича, 1970 года рождения, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;
- Тищенко Дмитрия Павловича, 1980 года рождения, деревня Николаевка Краснинского района;
- Федорова Валерия Станиславовича, 1972 года рождения, город Липецк;
- Филимонова Александра Владимировича, 1977 года рождения, село Красное Краснинского района.