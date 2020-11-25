Общество

Вадим Батышкин получит почетный знак «За верность отцовскому долгу»

41 секунда назад
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Депутаты облсовета утвердили список кандидатов на получение почетного знака «За верность отцовскому долгу».

Ежегодно ее получают 25 отцов, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей, являются примером для окружающих. Вместе с почётным знаком лучшие отцы региона получат областные премии в размере 50 000 рублей.

В числе лучших отцов региона – глава Нижнематренского сельсовета Вадим Владимирович Батышкин.

Эта награда учреждена постановлением областного Совета депутатов в 2007 году. На сегодняшний день эту награду в нашем регионе уже получили 300 мужчин.

Ниже полный список утвержденных кандидатов:

  • Афонина Сергея Константиновича, 1968 года рождения, село Воскресенское Данковского района;
  • Батышкина Вадима Владимировича, 1980 года рождения, село Нижняя Матренка Добринского района;
  • Богатикова Анатолия Юрьевича, 1981 года рождения, город Елец;
  • Бочарникова Василия Владимировича, 1973 года рождения, село Елецкое Липецкого района;
  • Бурмистрова Андрея Владимировича, 1973 года рождения, город Лебедянь Лебедянского района;
  • Владимирцева Владимира Николаевича, 1977 года рождения, село Вязовое Долгоруковского района;
  • Ефанова Николая Михайловича, 1962 года рождения, деревня Черник Измалковского района;
  • Закарина Шербета Шавкатовича, 1959 года рождения, село Каликино Добровского района;
  • Заклепенко Анатолия Юрьевича, 1947 года рождения, город Липецк;
  • Золотухина Василия Михайловича, 1937 года рождения, село Новосильское Тербунского района;
  • Каверина Владимира Михайловича, 1959 года рождения, город Елец;
  • Карих Виктора Васильевича, 1944 года рождения, город Липецк;
  • Клименко Сергея Николаевича, 1969 года рождения, город Липецк;
  • Козлова Владимира Алексеевича, 1975 года рождения, село Куликово Усманского района;
  • Королева Владимира Николаевича, 1959 года рождения, деревня Воскресенское Чаплыгинского района;
  • Краснова Николая Тихоновича, 1965 года рождения, деревня Паленка Становлянского района;
  • Кудаева Василия Антоновича, 1964 года рождения, село Воробьевка Хлевенского района;
  • Лакомова Владимира Алексеевича, 1958 года рождения, село Нижнее Большое Воловского района;
  • Маммабуттаева Михаила Валерьевича, 1983 года рождения, деревня Ивановка Елецкого района;
  • Мосягина Дмитрия Владимировича, 1982 года рождения, город Задонск Задонского района;
  • Пустовалова Алексея Анатольевича, 1970 года рождения, город Липецк;
  • Тихонова Валерия Анатольевича, 1970 года рождения, поселок Лев Толстой Лев-Толстовского района;
  • Тищенко Дмитрия Павловича, 1980 года рождения, деревня Николаевка Краснинского района;
  • Федорова Валерия Станиславовича, 1972 года рождения, город Липецк;
  • Филимонова Александра Владимировича, 1977 года рождения, село Красное Краснинского района.

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