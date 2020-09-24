Вадим Негробов возглавил департамент ЖКХ администрации г. Липецка

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Липецка возглавил Вадим Негробов. Соответствующее распоряжение подписала глава города Евгенией Уваркиной.

Прежний начальник департамента ЖКХ Юлия Кабанцова ранее написала заявление об увольнении по собственному желанию.

К исполнению обязанностей Вадим Негробов приступил с сегодняшнего дня, 24 сентября. Он будет руководить департаментом, а также курировать работу его подведомственных учреждений – управления капитального ремонта и муниципальных предприятий «Липецкая станция аэрации», «Липецктеплосеть», «Горэлектросеть», «Липецкводоканал», «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства», «Банно-прачечного хозяйства», «Ритуальные услуги».

Вадим Николаевич Негробов родился в 1980 году в Липецке. В 2002 окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». В 2019 получил диплом Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году – диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации о профессиональной переподготовке в сфере менеджмента.

Трудовой путь Вадим Николаевич начал в 2002 году. Работал мастером электромонтажного участка в ЗАО «Ремстройэлектромонтаж». В 2004 стал начальником участка, а в июне 2005 инженером энергоинспекции в ОАО «Липецкэнерго». С мая 2005 по январь 2006 занимал должность генерального директора ЗАО «Ремстройэлектромонтаж», после чего стал заместителем директора по производству филиала в Липецкой области ООО «Энергобаланс-Центр». С 2009 по 2011 был заместителем начальника управления учёта электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». В 2011 стал начальником управления энергосбережения и повышения энергоэффективности. С сентября 2016 по май 2020 занимал должность начальника управления учёта электроэнергии.

Женат, воспитывает двоих детей.