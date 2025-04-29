Вакансии с зарплатой до 120 тысяч рублей предложили бойцам СВО на ярмарке трудоустройства в Липецке

Ярмарка «Работа для СВОих» прошла в Центре молодёжной карьеры в Липецке, расположенном в Студгородке, 24. 19 работодателей предлагали соискателям вакансии с заработной платой до 120 тысяч рублей.

Всего на ярмарке было представлено больше 200 рабочих мест. Наибольшей популярностью пользовались вакансии, предложенные ОЭЗ «Липецк», компаниями «Овощи Черноземья», «Завод минеральных вод» и «Прогресс». Также участники ярмарки могли пройти бесплатное профессиональное тестирование, чтобы определить подходящие направления для карьерного роста. На площадке работала и зона психологической поддержки.

Гостей ярмарки также познакомили с возможностями местных вузов и колледжей. Специалисты службы занятости рассказали им о перспективах дополнительного обучения и открытии собственного бизнеса. Отдельное внимание уделили поддержке начинающих предпринимателей: эксперты центра «Мой бизнес» поделились актуальной информацией о новых инициативах и инструментах для развития собственного дела.

«Сегодня наш долг — обеспечить достойное будущее ветеранам, которые отстаивали безопасность и суверенитет нашей страны за лентой. Их мужество и самоотверженность заслуживают не только благодарности, но и реальной поддержки. Мы обязаны создать для них условия, в которых они смогут жить, работать и строить своё будущее», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.