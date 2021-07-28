Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Липецкую область. Регион получил 4400 доз препарата, которые сейчас распределяют по прививочным пунктам, сообщает региональное управление здравоохранения.

«Спутник Лайт» предназначен для повторной вакцинации от COVID-19 и для тех, кто переболел коронавирусом. Делать прививку можно спустя шесть месяцев после выздоровления. Применение препарата ограничивается ещё и возрастом прививающихся. «Спутником Лайт» вакцинируют граждан от 18 до 60 лет.

Также в Липецкой области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции тремя другими препаратами. На сегодняшний день однократно от COVID-19 в регионе привито 314129 человек, двукратно – 230056 человек.