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Вакцинация диких животных от бешенства проводится в Липецкой области

5 минут назад
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Специалисты ветеринарной службы Липецкой области совместно с охотоведами проводят иммунизацию диких животных от бешенства. Специалисты раскладывают приманки с антирабической вакциной в местах обитания зверей – возле нор, троп и по опушкам леса.

Брикет-приманку готовят из продуктов, съедобных для плотоядных, а внутри находится капсула с вакциной. У животных, съевших такой брикет, формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, всего по Липецкой области будет разложено 145 тысяч доз вакцины. Ветеринарная служба призывает граждан не трогать приманки, которые представляют собой серые или темно коричневые брикеты с сильным специфическим запахом.

«Регион ежегодно проводит профилактику этого опасного заболевания. Наши службы делают всё необходимое, чтобы не допустить его распространения на частные подворья», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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