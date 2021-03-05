4 марта на территории поликлиники №1 ГУЗ «Липецкая районная больница» для жителей Липецкого района была организована вакцинация против коронавирусной инфекции в передвижном мобильном комплексе.

Массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции проводилась в передвижном мобильном комплексе медработниками поликлиники №1 ГУЗ «Липецкая районная больница» с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак(Спутник V). В этот день получить прививку смогли несколько десятков человек.

Всего в Липецком районе прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 4 тысяч человек.

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции могли все желающие граждане при наличии документа, удостоверяющего личность. Перед вакцинацией проводился общий осмотр врачом-терапевтом.

Условия для получения прививки:

возраст старше 18 лет;

отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации; отсутствие прививок в последние 30 дней;

для женщин – отсутствие беременности.

В настоящее время в Липецкой области пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах, находящихся в 29 поликлиниках региона, а также в 8 передвижных мобильных пунктах.

На данный момент первым компонентом вакцины привито более 53 000 жителей Липецкой области, двукратно получили вакцину более 30 000 человек.

В ближайшее время в регион поступит еще около 10 000 вакцин «Спутник V».