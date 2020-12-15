Вакцинация от COVID-19 началась в Липецкой области

В Липецкой области стартовала иммунизация от коронавирусной инфекции. Накануне в регион поступили 800 доз вакцины. На первом этапе будут привиты граждане из группы риска, в которую входят медицинские работники и педагоги. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели.

Перед вакцинацией людей осматривает врач. Если нет противопоказаний – человек получает прививку от COVID-19. Прививаться нельзя беременным женщинам, людям моложе 18 и старше 60 лет, а также тем, кто в последние шесть месяцев переболел коронавирусом.

«Вакцинирование населения от коронавирусной инфекции крайне важный этап в борьбе с распространением COVID-19, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область к первому этапу иммунизации полностью готова».

Первой прививать медиков начала Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед». За два дня здесь планируют вакцинировать 120 человек. Это сотрудники областного кожно-венерологического диспансера, бюро медико-санитарной экспертизы, областного онкологического диспансера.

Далее вакцина будет передаваться по графику в другие медучреждения. Всего в 2020 году для иммунизации работников из групп риска в регионе запланировано 10 точек: на базе четырёх липецких поликлиник, двух поликлиник Ельца и четырёх районов (Тербунский, Лебедянский, Усманский, Грязинский). Согласно утвержденному плану по организации и проведению вакцинации населения Липецкой области в 2021 году иммунизация будет проводиться во всех 29 поликлиниках региона, обслуживающих взрослое население.

В муниципалитеты вакцину будут доставлять специализированным транспортом, оснащённым морозильной камерой. Для хранения вакцины в областном центре есть 14 специализированных термоконтейнеров. На закупку дополнительного оборудования из регионального бюджета выделено 2,3 млн рублей. До конца декабря планируется закупить ещё 30 морозильных камер и 30 специализированных термоконтейнеров.