Вакцинация пожилых людей против пневмококковой инфекции прошла в домах-интернатах Липецкой области

В стационарных организациях социального обслуживания Липецкой области прошла вакцинация пожилых людей против пневмококковой инфекции. Были привиты 162 человека, сообщает региональное управление социальной защиты населения.

Вакцинацию провели в рамках регионального проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография». В Липецкой области на приобретение вакцины против пневмококковой инфекции для пожилых граждан, проживающих в домах-интернатах, из средств федерального бюджета было направлено более 250 тысяч рублей.

Профилактика заболеваний – одно из важнейших направлений регионального проекта «Старшее поколение». Его цель — обеспечение продолжительности жизни и продление активного долголетия. Вакцинация от пневмококковой инфекции снижает риск осложнений у людей старшего возраста, переболевших пневмонией.

«Старшее поколение требует особого внимания, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Задача органов власти – окружить заботой пожилых людей, обеспечить им необходимую медицинскую помощь, поддержку и внимание».