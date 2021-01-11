На сегодня в регионе сделали прививку от COVID-19 842 человека, из которых 309 получили уже повторную дозу вакцины. Побочных реакций и осложнений нет, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Для проведения профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции жители Липецкой области могут записаться, не только позвонив по телефону в поликлинику по месту жительства, но и через Единую диспетчерскую службу по телефону 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122. На сегодня в ЕДС поступило около 2000 заявок от желающих вакцинироваться.

«Мы готовимся к масштабному вакцинированию липчан от новой коронавирусной инфекции, будем наращивать число привитых от месяца к месяцу», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для проведения вакцинации есть ограничения. Прививки не делают, если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию. Также не вакцинируют беременных женщин и тех, чей возраст меньше 18 и старше 60 лет. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в один месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.

Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале госуслуг.

Для хранения вакцины имеются специальные морозильные камеры на аптечном складе государственной аптечной сети «Липецкфармация» и Липецкой областной станции переливания крови, в медицинских организациях региона для хранения вакцины закуплено 30 морозильников и 30 специализированных термоконтейнеров. Кроме того, в «Липецкфармации» имеется специализированный транспорт для доставки вакцины, оснащенный морозильной камерой. Он позволит обеспечить доставку с соблюдением требований холодовой цепи во все районы области.

Для транспортировки вакцинируемых до мест проведения иммунизации привлекается автотранспорт, предоставленный администрациями районов и городов. Всего на сегодня предоставлено 70 автомобилей. Прививки от COVID-19 будут делать во всех государственных поликлиниках региона.