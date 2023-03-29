Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась сегодня в Москве. Основное внимание во время беседы было уделено вопросам демографии, ситуации в ЖКХ и мерам поддержки участников СВО.

Спикер СФ отметила, что Липецкая область впервые проводит Дни региона в верхней палате парламента. По её словам, такой формат, когда регион может представить достижения и обратиться к федеральному центру за поддержкой, зарекомендовал себя. «Для региональной команды важен диалог с сенаторами. Мы стараемся добиваться полного выполнения Постановления Совета Федерации по итогам Дней субъектов», – сказала Председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко обратила внимание на позитивные изменения в развитии Липецкой области по итогам 2022 года. Вместе с тем она подчеркнула необходимость решения вопросов в сфере ЖКХ. «Это серьёзная системная работа, которая требует больших капиталовложений», – отметила Валентина Матвиенко.

Кроме того, глава СФ акцентировала внимание на демографической ситуации и проблемах экологии. Важной темой беседы стали вопросы поддержки участников СВО. Игорь Артамонов сообщил, что со всеми семьями работают социальные кураторы. «Эта работа у нас успешно выстроена, меры поддержки оперативно реализуются, в том числе благодаря специальному чат-боту. Этот опыт мы планируем расширять и распространять на работу с другими категориями граждан», – сказал Игорь Артамонов.

Во встрече приняли участие сенаторы от региона – заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе и заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Оксана Хлякина.