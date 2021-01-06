Председатль Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму, в которой поздравила главу администрации региона Игоря Артамонова и председателя регионального парламента Павла Путилина, а также всех липчан с Днем образования Липецкой области.

“За прошедшие годы Липецкая область внесла весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала России, решение ключевых общенациональных задач. Здесь сформировано уникальное материальное и духовное культурное наследие, расположены удивительные природные и архитектурные памятники, являющиеся национальным достоянием нашей страны. Жители региона ратными и трудовыми подвигами, достижениями в науке и искусстве прославили свою малую родину. Среди уроженцев Липецкой земли выдающийся физик лауреат Нобелевской премии Н.Г. Басов, Герой Советского Союза летчик М.В. Водопьянов, писатель, прозаик и публицист М.М. Пришвин, – говорится в поздравлении. – Сегодня в Липецкой области сосредоточены значительные индустриальные мощности, динамично развиваются агропромышленный и промышленный комплексы. Благодаря продуманной инвестиционной политике и наличию разнообразных специализированных площадок реализуются крупные социально значимые проекты.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации уделяют большое внимание совершенствованию инженерной и транспортной инфраструктур, многое делают для улучшения качества жизни людей”.

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что жители Липецкой области будут и в дальнейшем способствовать ее процветанию, и пожелала им добра, благополучия и новых достижений.