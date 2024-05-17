Валерий Фалеев переизбран депутатами районного Совета на должность главы Данковского района. Впервые пост главы района Валерий Фалеев занял в 2014 году.

За период его руководства районом создано более 4500 высокопроизводительных рабочих мест. На протяжении последних 10 лет Данковский район участвует в государственных программах по благоустройству сельских территорий. За это время район стал победителем во Всероссийском конкурсе по проекту благоустройства реконструкции исторических улиц.

С начала специальной военной операции Валерий Фалеев поддерживает семьи участников СВО, организовывает отправку гуманитарной помощи.

Женат, воспитывает двоих детей.