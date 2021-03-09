Глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Инстаграм рассказал о ходе реконструкции моста в Данкове.

К настоящему моменту проведён демонтаж старых пролётных строений со стороны Покровского храма и небольшого пролёта со стороны Центральной районной больницы.

Ведётся укрепление свай путём их бетонирования и установки буронабивной сваи, а также осуществляются другие работы, утверждённые протоколом еженедельных оперативных совещаний, которые проходят прямо на объекте.

Кроме того, уложен деревянный настил для передвижения рабочих по оставшимся пролётам моста.

Задействовано 3 крана, 2 экскаватора ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» (г. Москва).

“Работы ведутся ежедневно, в две смены, независимо от погодных условий”, – констатировал Валерий Фалеев.