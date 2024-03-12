Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в рамках поездки в Липецкую область вместе с губернатором Игорем Артамоновым принял участие в совещании по вопросам развития Липецкого государственного технического университета.

В Липецкой области совместно с Минобрнауки России с 2023 года реализуются мероприятия, направленные на улучшение условий для обучения в двух университетах – ЛГТУ и ЕГУ имени И.А. Бунина. В прошлом году в Политехе начат ремонт фасада, подана заявка на обновление восьми объектов, в том числе общежития. Как отметил глава Минобрнауки России, в первую очередь необходимо отремонтировать одно из общежитий вуза, что соответствует масштабной задаче, порученной Президентом России Владимиром Путиным.

«Вуз — это драйвер развития региона, который должен соответствовать запросам рынка. Университету необходима долгосрочная программа обновления материально-технической базы. Вместе с тем надо посмотреть на структуру образовательной деятельности и четко определиться в горизонте 5–7 лет, какие специальности нужно сохранить, а какие нет», — сказал Валерий Фальков.

Также было указано на роль университета в вопросе подъема престижа и интереса среди школьников к математическим предметам и точным наукам. Еще одна задача, к решению которой вуз должен подключиться самым серьезным образом, – взаимодействие с реальным сектором экономики в плане научных разработок и внедрении их в производство. Все эти аспекты будут учитываться при принятии решения по заявкам на участие в программе «Приоритет-2030», которая направлена на формирование к 2030 году в России прогрессивных современных университетов.

В ЛГТУ Министр посетил лаборатории кафедры химии. Здесь студенты изучают методы исследования веществ и анализа данных, что в дальнейшем может иметь большое значение для создания новых материалов с нужными свойствами, определения их безопасности для здоровья и окружающей среды. Валерий Фальков отметил, что разработана специальная программа, которая помогла модернизовать лаборатории уже более 40 университетов.

«Липецкая область по ряду позиций, в том числе в экономической сфере в лидерах в России. И мы очень заинтересованы, чтобы ведущий технический вуз региона – ЛГТУ – соответствовал запросам времени. Первое – чтобы здесь готовили востребованных на рынке труда специалистов. И второе – чтобы выпускники школ выбирали наш университет и обучались здесь. Надеемся, что сегодняшняя встреча придаст импульс развитию университета», – сказал Игорь Артамонов.