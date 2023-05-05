Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева выступил в Липецке. Концерт состоялся в рамках «ХХII Московского пасхального фестиваля» в Областном центре культуры и народного творчества при поддержке правительства Липецкой области.

Владимир Гергиев приехал в Липецк на специально выделенном поезде вместе с музыкантами и солистами Мариинского театра. Тур начался 16 апреля, за это время они проехали более17 тысяч километров, дали концерты в 25 городах. Среди них Казань, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск, Пермь, Набережные Челны, Альметьевск, Черный Отрог, Оренбург, Самара, Ивановка, Тамбов, Смоленск, Череповец, Вологда, Калуга, Тула. Липецк стал одной из последних точек маршрута.

На перроне железнодорожного вокзала маэстро встретили первый заместитель губернатора Александр Рябченко и начальник управления культуры и туризма Ирина Кремнева. Они вручили Валерию Гергиеву цветы и поблагодарили за приезд в Липецкую область.

«Выступление оркестра Мариинского театра – яркое событие культурной жизни региона. Каждая такая встреча – это новое открытие и огромное счастье», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Известный российский дирижер не первый раз приезжает в Липецк, где его встречают полные залы. Сегодняшний день не стал исключением – на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством маэстро не было свободных мест. Оркестр исполнил три симфонических эскиза для оркестра «Море» Клода Дебюсси, симфоническую картину «Кикимора» Анатолия Лядова, «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского, адажио из балета Тихона Хренникова «Гусарская баллад», сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

2 мая дирижеру исполнилось 70 лет. Президент Владимир Путин вручил Валерию Абисаловичу орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. 9 мая на сцене большого зала Московской консерватории состоится торжественное закрытие Московского Пасхального фестиваля. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ.