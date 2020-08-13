Валерий Гергиев вновь выступит в Ельце

Симфонический концерт для врачей Липецкой области, ветеранов труда и почетных гостей даст оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Выступление состоится в Ельце на площади Ленина 18 августа в 15.00. Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более 200 лет.

Творческая дружба Валерия Гергиева с Липецкой областью продолжается с 2011 года, когда он посетил Липецк впервые. Одно из концертных выступлений оркестра состоялось в Ельце в 2013 году, в рамках празднования 100-летия уроженца этого древнего города всемирно известного композитора Тихона Николаевича Хренникова, которого Гергиев называет одним из важнейших людей на пути к вершинам мастерства, своим великим учителем.

«Липецкая область вновь принимает оркестр Мариинского театра, и уже традиционно каждая такая встреча – это новое открытие и огромное счастье», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, продолжительность концерта в Ельце составит полтора часа, предполагаемое число зрителей – 800 человек. На концерт приглашают всех желающих с просьбой соблюдать социальную дистанцию и надеть медицинские маски. Планируется прямая трансляция концерта.

Во время выступления прозвучат 4-я симфония Чайковского, произведения Вивальди и посвящение Тихону Хренникову. Концерт запланирован в рамках гастролей оркестра Мариинского театра в Центральном федеральном округе. Музыканты благодарят врачей за работу во время пандемии и выступают перед зрителями под открытым небом.