Валерий Лимаренко: Национальная модель целевых условий бизнеса поможет создать благоприятные условия для инвестиций

На полях Восточного экономического форума, который проходит 3-6 сентября во Владивостоке, состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Основной темой заседания стала разработка национальной модели целевых условий бизнеса. Она создается по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина на основе лучших отечественных и международных практик работы с инвесторами. Необходимо не только улучшить инвестиционный климат, но и обеспечить равные возможности для развития бизнеса во всех регионах России. Реализация этой инициативы станет важным шагом на пути к достижению стратегических целей экономического развития страны. В настоящее время определены 11 направлений приложения усилий для улучшения инвестклимата на всех этапах жизненного цикла предприятий: от регистрации до выхода на международный рынок. По каждому из них на федеральном уровне созданы соответствующие рабочие группы.

Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу – сделать страну более конкурентоспособной на мировом рынке. Для этого необходимо внедрить в практику национальную модель целевых условий бизнеса. Она призвана, прежде всего, увеличить скорость таких важных для бизнеса процессов, как оформление земельных участков, подключение к электричеству, газу. В итоге сократится срок от инвестирования до получения прибыли. Над этим мы работаем вместе с Агентством стратегических инициатив, руководителями федеральных и региональных органов власти, представителями бизнес-объединений, – сказал Валерий Лимаренко.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева озвучила результаты анализа дорожных карт для достижения показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которые региональные команды должны были подготовить до начала августа. По ее словам, документы предоставили 82 субъекта (из 85 участвующих в нацрейтинге). Глава АСИ также уточнила, что Агентство уже выбрало пилотные регионы, по которым будет проведен анализ динамики показателей.

По инициативе губернаторов мы договорись вместе поработать над показателями: ретроспективно посмотреть на них, чтобы понять, за счет каких процессов оптимизировать те или иные процедуры. Затем мы вместе с экспертами и руководителями федеральных рабочих групп по Национальной модели на основе этого анализа разработаем индивидуальные рекомендации для качественных «дорожных карт» по достижению показателей эффективности Национальной модели ведения бизнеса и внедрению лучших практик, учитывающие специфику каждого региона, – уточнила Светлана Чупшева.

Участники комиссии Госсовета также обсудили стратегию привлечения иностранных инвестиций в современных условиях, в том числе из стран Юго-Восточной Азии.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Организационный комитет этого мероприятий возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.