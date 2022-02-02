Молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. Проводимая последовательная работа, направленная на обеспечение роста производства молока, позволила повысить инвестиционную привлекательность отрасли и нарастить производство.

За последние пять лет валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило 301 тыс. тонн (117 % к уровню 2017 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях 232,5 тыс. тонн (129 % к уровню 2017 года).

Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях в 2021 году составила 8415 кг на 1 корову (128 % к уровню 2017 года или +1821 кг). Крупнейшие липецкие производители молока ООО СХП «Мокрое», ООО «КолоСС» и ООО «АГРОФИРМА ТРИО» достигли надоя 10 342- 11 292 кг молока на корову. По объему производства молока Липецкая область входит в 30 лучших регионов Российской Федерации, по надою молока в расчете на 1 корову молочного стада занимает 8 место в России и 3 место в ЦФО.

Более 60 % поголовья содержится на молочных комплексах, оборудованных доильными залами. Высшим сортом реализуется 95 % молока. На территории региона действуют пять племенных репродукторов и два племзавода.

«На сегодняшний день животноводство, особенно молочное, — важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, — отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. — За счёт реализации инвестиционных проектов, оказания государственной поддержки в хозяйствах области созданы высокотехнологичные производства, применяются самые прогрессивные технологии и передовые селекционные достижения. Все это способствует увеличению производства молока».

Начиная с 2017 года в 4 районах области построено и реконструировано 5 молочных комплексов на 8000 голов КРС. В ООО «Бетагран Липецк» была организована работа по трансплантации эмбрионов. За эти годы предприятие расширило породный состав животных доноров эмбрионов, получило статус организации по племенному животноводству «станция по искусственному осеменению». Кроме того, ООО «Бетагран Липецк» успешно занимается производством молока, имеет поголовье молочных коров продуктивностью более 9000 кг молока на корову. По словам Олега Долгих, в текущем году работа по технической и технологической модернизации молочного животноводства продолжится.