Из-за действий злоумышленников открытие катка в парке Победы откладывается. Неизвестные перерезали сети холодильного оборудования, об этом сообщил бизнесмен, занимающийся устройством катка, Дмитрий Кирильцев. На восстановление работоспособности морозильной установки – чиллера – уйдёт несколько дней. Специалисты планировали запустить каток уже в конце этой недели. Однако теперь дата открытия сдвинется.

– Мы подали заявление в полицию, сейчас оцениваем сумму ущерба. Перерезаны провода внутри морозильной установки, она полностью выведена из строя. Кроме того, одна из труб, по которой должен был идти хладагент, была закрыта палкой с намотанной на неё тряпкой. Вчера мы начали заливать ледовое покрытие катка, но теперь, если температура поднимется выше нуля, эта работа может оказаться напрасной, – пояснил Дмитрий Кирильцев.

Предполагается, что акт вандализма был совершён днём 11 января, пока на катке трудилИсь несколько подрядных организаций, так как ночью площадка находится под охраной.

Как известно, современный каток на системе айс-матов сможет работать даже при плюсовых температурах, если его успеют полностью подготовить за время морозов. Ранее на площадке установили крытый павильон, в котором разместятся кафетерий, раздевалка, прокат и туалетные комнаты для посетителей.