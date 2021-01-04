Ещё один полярный медведь у спорткомплекса «Звёздный» в Липецке пострадал от вандалов, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Неизвестные снова повредили световые гирлянды, которыми опутаны металлические конструкции новогодней инсталляции. На этот раз не повезло большому мишке. У него сломан каркас одной из передних лап.

– Вероятнее всего кто-то наступил на лапу, чтобы дотянуться до головы животного. Порыв небольшой, уже к вечеру мы планируем завершить восстановительные работы, – пояснили в «Липецкгорсвете».

Световой объект «Полярные медведи» в этом году уже ломали. 1 декабря в каркасе туловища маленького хищника специалисты обнаружили три дыры, также была порвана мишура и гирлянды. Тогда на восстановление инсталляции ушёл целый день.

– В очередной раз мы просим липчан бережнее относиться к новогодним украшениям – не залезать и не наступать на конструкции, а также не ломать их, – отмечают специалисты.