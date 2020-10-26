Вандалы в Липецке испортили девять урн у драмтеатра. Стоимость одной – 26 тысяч рублей

Вандалы испортили девять урн у театра драмы имени Льва Толстого в Липецке. Как рассказали в городском управлении строительства, у восьми урн частично оторваны деревянные элементы, одна сломана полностью.

Данные урны были установлены в 2019 году в ходе благоустройства территории вокруг драматического театра. Каждая из сломанных урн стоила порядка 26 тысяч рублей.

На данный момент специалисты ведомства составили акт порчи городского имущества и готовят заявление в правоохранительные органы.

К сожалению, случаи вандализма в областном центре — не редкость. Минувшей весной неизвестные пытались оторвать секции забора в парке Металлургов, летом злоумышленник отломил кисть от памятника художнику Виктору Сорокину, в Быхановом саду вандалы выкопали пять туй. На Городище сломали детскую карусель, испортили велопарковку, исписали лавочки. В Верхнем парке также испортили скамейки. Даже на урнах обновлённого парка Победы уже появились надписи.

Свидетелей актов вандализма городская администрация призывает не оставаться в стороне. О подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию по телефону 112.