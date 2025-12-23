Так называется проект, который реализуется Добринской централизованной библиотечной системой в партнерстве с фондом «Истоки» с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Без малого полтора года было отведено на реализацию данного проекта, цель которого — сохранение исторической памяти, популяризация творчества наших писателей-земляков Василия Соколова и Владислава Титова.

Итогом явилось создание литературно-музейной экспозиции «Василий Соколов и Владислав Титов: подвиг в жизни и литературе» с включением в нее мультимедийного контента и аудиобиблиотеки из шести файлов книг Василия Соколова («Вторжение», «Крушение», «Избавление») и Владислава Титова («Всем смертям назло», «Ковыль — трава степная», «Проходчики»).

Работа по записи и озвучиванию книг была возложена на четверых участников проекта — работников Добринской централизованной библиотечной системы Яну Фритц, Елену Трусюкову, Виктора Першина и Сергея Верзилина.

Запись речи — только малая часть работы. Ещё столько же времени ушло на редактирование записанных фрагментов, сведение аудиодорожек, ликвидацию резких перепадов громкости. Эту работу выполняли участники проекта Александр Долматов и Ольга Подгорная.

Процесс оказался непростым, требующим внимательности, ответственности. Казалось бы, особой сложности записать речь по книжному тексту нет. Но при этом нужно было неукоснительно выполнять определенные требования: соблюдать хорошую дикцию, правильное произношение слов, нужную интонацию и многое другое.

Не случайно перед осуществлением проекта библиотекой проведено порядка десяти занятий-семинаров по художественному выразительному чтению, в ходе которых сотрудники знакомились с требованиями к речевому мастерству, учились владению техникой качественной и грамотной речи. Все это достигалось специальными упражнениями, выполнение которых помогало в реализации поставленных задач.

Для нашего региона проект явился уникальным. Во-первых, потому, что он был реализован волонтерами культуры, которые в содружестве со специалистами библиотеки реализовали исследовательскую, оформительскую и просветительскую деятельность по популяризации творчества Василия Соколова и Владислава Титова. Такая совместная работа способствовала формированию интереса к изучению культуры родного края и послужила повышению уровня исторической грамотности участников проекта.

Во-вторых, появилась новая практика библиотечного краеведения: создание экспозиции, мультимедийного ресурса и аудиокниг.

В-третьих, литературные произведения и судьбы их авторов, переложенные в формат аудиокниг и представленные в музейной экспозиции, будут доступны для лиц с ограничениями по здоровью, что позволит этой категории жителей приблизиться к осознанию того, что сила духа помогает преодолевать человеку любые трудности.

Реализация проекта близится к завершению. Совсем скоро, 27 декабря, состоится презентация литературно-музейной экспозиции.